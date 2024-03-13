Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Niat Sholat Tarawih Berjamaah 11 Rakaat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:40 WIB
Niat Sholat Tarawih Berjamaah 11 Rakaat
Ilustrasi niat sholat Tarawih berjamaah ( Foto : Freepik)
A
A
A

NIAT sholat tarawih berjamaah 11 rakaat pada malam bulan Ramadhan akan dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Sebagian umat Islam Indonesia melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, termasuk 3 rakaat witir. Adapun formasinya adalah 4-4-3 (witir). Terdapat juga yang 11 rakaat dengan formasi 2-2-2-2-2-1 (witir).

Apalagi Sholat sunah ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi mereka yang uzur untuk berjamaah dapat melakukan sholat tarawih sendiri, baik di masjid maupun di rumah.

Berikut niat sholat tarawih berjamaah 11 rakaat:

Niat Sholat Tarawih Sebagai Imam

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً إِمَامًا ِللهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarāwīhi rak‘atayni mustaqbilal qiblati adā’an imāman lillāhi ta‘ālā.

Artinya,

“Aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, tunai sebagai imam karena Allah swt.”

Niat Sholat Tarawih Sebagai Makmum

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarāwīhi rak‘atayni mustaqbilal qiblati adā’an ma’mūman lillāhi ta‘ālā.

Artinya,

“Aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih dua rakaat dengan menghadap kiblat, tunai sebagai makmum karena Allah swt.”

