Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Memakai Parfum Beralkohol Termasuk Najis, Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |12:06 WIB
Apakah Memakai Parfum Beralkohol Termasuk Najis, Ini Penjelasannya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan parfum beralkohol menjadi perdebatan di kalangan umat Islam karena perbedaan pemahaman tentang status najis alkohol. Namun, pembedaan antara alkohol dari khamr dan sumber lain menjadi kunci untuk memahami hukumnya.

Dasar Hukum Pengharaman Khamr

Al-Qur'an dengan jelas melarang khamr seperti yang disampaikan dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Hadis Nabi dari Ibn Umar juga menegaskan: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."

Tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status alkohol dan parfum. Para ulama membedakan dua jenis alkohol: alkohol yang berasal dari khamr (dianggap najis dan haram) dan alkohol dari sumber lain yang tidak berasal dari khamr (dianggap suci oleh sebagian ulama).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Khamar parfum beralkohol Parfum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/330/3178103//ilustrasi-gYmG_large.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum yang Mengandung Alkohol dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483//amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164735//parfum-B2GO_large.jpg
5 Rekomendasi Parfum yang Pas untuk Pekerja Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3158036//parfum-C9UF_large.jpg
5 Parfum Mewah dengan Aroma Kemenyan, Wangi Hangat yang Elegan dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3151982//lini_parfum_dan_cologne_donald_trump-hXRz_large.jpg
Setelah Ponsel dan Jam Tangan, Donald Trump Kini Luncurkan Lini Parfum Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/194/3133098//4_perbedaan_eau_de_parfum_dan_eau_de_toilette-E9tK_large.jpg
4 Perbedaan Eau de Parfum dan Eau de Toilette, Salah Satunya soal Ketahanan Aroma
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement