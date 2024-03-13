Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Niat Sholat Tarawih Sendiri 4 Rakaat Lengkap dengan Latin

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |07:01 WIB
Niat Sholat Tarawih Sendiri 4 Rakaat Lengkap dengan Latin
Ilustrasi niat sholat tarawih ( Foto : Freepik)
A
A
A

NIAT sholat tarawih sendiri 4 rakaat lengkap dengan bacaan latin. Dalam praktiknya  dikerjakan setiap habis isya hingga menjelang subuh atau selama belum terbit fajar.

Namun biasanya, sebagian besar masyarakat melaksanakannya tepat setelah shalat isya secara berjamaah.

Hukum melaksanakan shalat tarawih di bulan Ramadhan adalah sunnah muakkad atau dengan kata lain adalah sunnah yang sangat dianjurkan.

Untuk itu islam memberi kemudahan untuk bisa melaksanakan shalat tarawih secara munfarid atau sendirian. Dengan begitu, ada bacaan niat sholat tarawih sendiri 4 rakaat yang berbeda saat berjamaan.

Adapun tata cara shalat tarawih Ramadhan secara sendiri tidak berbeda dengan shalat tarawih berjamaah. Jumlah rakaatnya sama-sama dapat menggunakan 8 rakaat dan 3 witir maupun 20 rakaat dan 3 witir.

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan rumus dua rakaat salam, dua rakaat salam serta 4 rakaat salam 4 rakaat salam.

Halaman:
1 2
