Tata Cara Sholat Tarawih 11 Rakaat Beserta Niatnya

TATA cara sholat tarawih 11 rakaat beserta niatnya silakan disimak di sini. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan setiap malam bulan Ramadhan. Terdapat pahala luar biasa besar di balik sholat tarawih ini.

Sebagian umat Islam Indonesia melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, termasuk 3 rakaat witir. Adapun formasinya adalah 4-4-3 (witir). Terdapat juga yang 11 rakaat dengan formasi 2-2-2-2-2-1 (witir).

Dalam riwayat dari Abu Salamah bin Abdirrahman, ia bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu anha, "Bagaimanakah sholat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di bulan Ramadhan?"

"Aisyah Radhiyallahu anha menjawab, 'Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak pernah menambah di dalam Ramadhan dan di luar Ramadhan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat."

Berikut tata cara sholat tarawih 11 rakaat termasuk witir:

1. Niat sholat tarawih di dalam hati

2. Takbiratul ihram

3. Baca ta'awudz dan Surat Al Fatihah

4. Lanjutkan dengan membaca salah satu surat pendek Alquran

5. Rukuk

6. Itidal

7. Sujud pertama

8. Duduk di antara dua sujud

9. Sujud kedua

10. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua

11. Bangkit dari duduk, lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama

12. Salam pada rakaat kedua

13. Ulangi gerakan yang sama hingga tiga kali atau 8 rakaat

14. Dilanjutkan sholat witir 3 rakaat. Sholat ini boleh dikerjakan dengan 3 rakaat 1 salam, atau 2 dan 1 rakaat dengan 2 kali salam.