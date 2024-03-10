Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Setelah Sholat Tarawih dan Witir Lengkap Arab, Latin, Artinya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |18:54 WIB
Doa Setelah Sholat Tarawih dan Witir Lengkap Arab, Latin, Artinya
Ilustrasi bacaan doa setelah sholat tarawih dan witir. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

DOA setelah sholat tarawih dan witir lengkap Arab, latin, artinya bisa disimak di sini. Umat Islam yang telah melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih dan witir disarankan membaca doa setelahnya. 

Adapun untuk bacaan doa setelah sholat tarawih dan witir, ada amalan yang dituntunkan. Terdapat dua doa yang bisa diamalkan berikut ini, sebagaimana dihimpun dari Rumaysho.com

Info grafis keutamaan sholat tarawih. (Foto: Okezone)

Doa 1

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Arab latin: Subhaanal malikil qudduus. (dibaca tiga kali)

Artinya: "Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan." (HR An-Nasa'i dan Ahmad, shahih) 

Doa 2

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Arab latin: Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaoka min sakhotik wa bi mu’afaatika min ‘uqubatik, wa a’udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa atsnaita ‘ala nafsik. (Dibaca satu kali)

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri." (HR Kitab Sunan yang Empat, shahih) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/614/3125424/ceramah_tarawih-AvNd_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 25 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/330/3122471/sholat_tarawih-ujRO_large.jpg
Bagaimana Hukum Imam Sholat Tarawih Live TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122130/ramadhan-rAGo_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 14 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122123/surat_pendek-iEqn_large.jpg
Ini Bacaan Surat Pendek Sholat Tarawih 11 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/614/3121110/ceramah-TukL_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/618/3120622/sholat-CdfK_large.jpg
Bacaan Imam Sholat Tarawih Lengkap: Niat, Doa, dan Arti
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement