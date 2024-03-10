Doa Setelah Sholat Tarawih dan Witir Lengkap Arab, Latin, Artinya

DOA setelah sholat tarawih dan witir lengkap Arab, latin, artinya bisa disimak di sini. Umat Islam yang telah melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih dan witir disarankan membaca doa setelahnya.

Adapun untuk bacaan doa setelah sholat tarawih dan witir, ada amalan yang dituntunkan. Terdapat dua doa yang bisa diamalkan berikut ini, sebagaimana dihimpun dari Rumaysho.com:

Doa 1

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Arab latin: Subhaanal malikil qudduus. (dibaca tiga kali)

Artinya: "Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan." (HR An-Nasa'i dan Ahmad, shahih)

Doa 2

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Arab latin: Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaoka min sakhotik wa bi mu’afaatika min ‘uqubatik, wa a’udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa atsnaita ‘ala nafsik. (Dibaca satu kali)

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri." (HR Kitab Sunan yang Empat, shahih)