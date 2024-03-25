Menikmati Keindahan dan Pesona Masjid Hagia Sophia di Turki

ISTANBUL - Masjid Hagia Sophia di Turki semakin memikat hati umat Islam. Setelah 88 tahun, umat Islam Turki bersiap kembali merasakan keagungan dan keramahan Masjid Hagia Sophia di Istanbul.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445, umat Islam Turki bersatu dalam munajat dan beribadah di dalam dinding-dinding bersejarah Masjid Hagia Sophia. Mereka membaca doa khusus, menghadirkan aroma spiritualitas yang kental di tempat suci ini.

Selama bulan suci Ramadhan, Masjid Hagia Sophia menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan. Umat Muslim berkumpul untuk mengaji dan mengkhatamkan Alquran, membaca doa dan munajat khusus bulan ini, serta menghadiri khotbah dan pengajian yang menginspirasi di masjid-masjid sekitar.

Masjid Hagia Sophia, yang pernah menjadi katedral, masjid, dan museum, kini kembali merangkul perannya sebagai tempat ibadah. Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan pada tahun 2020 untuk mengembalikan statusnya sebagai masjid memberikan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam Turki.

Sebagai pusat kebudayaan dan politik Bizantium selama 900 tahun, Hagia Sophia memiliki sejarah yang kaya. Dibangun pada 537 M sebagai basilika untuk Gereja Kristen Ortodoks Yunani pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I, Hagia Sophia dianggap sebagai keajaiban arsitektur.