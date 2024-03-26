7 Golongan Ini Diperbolehkan Tidak Ikut Puasa Ramadhan, Siapa Saja?

KETAHUI 7 golongan ini diperbolehkan tidak ikut puasa Ramadhan. Diketahui bahwa selama bulan Ramadhan, semua Muslim diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Caranya menahan lapar, haus, hingga hawa nafsu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari pada waktu magrib.

Dalil kewajiban puasa Ramadhan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS Al Baqarah: 183). Kata "kutiba" dalam ayat ini berarti diwajibkan.

Kemudian dijelaskan dalam riwayat hadits dari Tholhah bin 'Ubaidillah bahwa orang Arab Badui pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia pun bertanya:

أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا »

Artinya: "Kabarkanlah kepadaku mengenai puasa yang Allah wajibkan." Rasul menjawab, "Yang wajib adalah puasa Ramadhan. Terserah setelah itu engkau mau menambah puasa sunnah lainnya." (HR Bukhari nomor 1891 dan Muslim: 11)

Namun ternyata ada orang-orang yang dibolehkan tidak mengikuti puasa Ramadhan karena memiliki halangan yang diizinkan menurut syariat Islam. Siapa saja mereka? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Orang sakit yang sulit berpuasa

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa maksud sakit di sini adalah orang yang mengidap penyakit hingga membuatnya tidak lagi dikatakan sehat.

Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan meng-qadha puasanya atau menggantinya di hari lain.

Dalil mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: "Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS Al Baqarah: 185)

2. Orang yang safar atau pergi jauh

Musafir yang melakukan perjalanan jauh (safar) mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tapi menggantinya di lain hari. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Alquran Surat Al Baqarah Ayat 185 yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Orang tua yang lemah

Orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dibolehkan tidak puasa Ramadhan.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya.

Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah, yaitu memberi makan orang miskin bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat.

Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin." (QS Al Baqarah: 184)