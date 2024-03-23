Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Terungkap! Ini Penyebab Merokok Bikin Batal Puasa Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |10:24 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Merokok Bikin Batal Puasa Ramadhan
Ilustrasi penyebab rokok bikin batal puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
TERUNGKAP penyebab merokok bikin batal puasa Ramadhan yang dijalani seorang Muslim. Di Indonesia, banyak ditemui orang merokok dalam kehidupan sehari-hari.

Rokok mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat ini dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti paru-paru, jantung, serta pembuluh darah. Paparan nikotin membuat penikmatnya mengalami kecanduan.

Ketika bulan Ramadhan, perokok harus membatasi jumlah rokok yang diisap. Sebab, rokok dapat membatalkan puasa.

Alasan merokok dapat membatalkan puasa dijelaskan oleh Syekh Zakariya al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab. Kitab tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk ke lubang tubuh yang terbuka dapat membatalkan puasa. Semua benda yang membatalkan puasa disebut 'ain.

Umat Islam mungkin mengira bahwa 'ain hanya berupa makanan dan minuman. Ternyata sesuatu berupa gas, asap, atau uap juga membatalkan puasa jika masuk ke mulut. Sedangkan menghirupnya tidak membatalkan puasa.

Sebagaimana dalam kitab Hasyiyatul Jamal, dari seorang ulama Mazhab Syafii, Syekh Sulaiman al-‘Ujaili:

وَمِنْ الْعَيْنِ الدُّخَانُ لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْآنَ مِنْ الدَّوَاةِ الْمَعْرُوفَةِ أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَدُخَانِ الطَّبِيخِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ

Artinya: "Dan termasuk dari 'ain (hal yang membatalkan puasa) adalah asap, tetapi mesti dipilih. Jika asap/uap itu adalah yang terkenal diisap sekarang ini (maksudnya tembakau) maka puasanya batal. Tapi jika asap/uap lain, seperti asap/uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang mu’tamad (dirujuk ulama karena kuat argumentasinya)." (Lihat Sulaiman al-‘Ujaili, Hasyiyah Al Jumal ‘ala Syarhil Minhaj, Beirut, Darul Fikr, juz 2 halaman 317) 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
