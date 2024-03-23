Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa Ramadhan?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:23 WIB
Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa Ramadhan?
Ilustrasi hukumnya sikat gigi saat puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH sikat gigi membatalkan puasa Ramadhan? Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan, jika melihat penjelasan para ulama-ulama terdahulu, menyikat gigi tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada pasta atau sesuatu yang masuk ke rongga tubuh atau perut. 

Dilansir laman Rumaysho, para ulama menyarankan umat Islam sikat gigi sebelum adzan subuh atau setelah berbuka puasa. Tapi jika ada rasa tersisa setelah menyikat gigi dan terasa di pagi hari, itu tidak membatalkan puasa.

Info grafis hikmah puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Jika seseorang bersiwak dengan siwak yang basah lantas cairan dari siwak tadi terpisah lalu tertelan, atau ada serpihan dari siwak yang ikut tertelan, puasanya batal. Hal ini tidak ada perbedaan di antara para ulama (Syafi'iyah, pen). Al Faurani dan yang lainnya menegaskan seperti itu." (Lihat kitab Al Majmu', 6: 222)

Syekh 'Abdul 'Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya terkait hukum menggunakan pasta gigi saat berpuasa, beliau menjawab:

"Membersihkan gigi saat dengan pasta gigi tidak membatalkan puasa sebagai siwak. Hal ini selama menjaga diri dari sesuatu yang masuk dalam rongga perut. Jika tidak sengaja ada sesuatu yang masuk di dalam, maka tidak batal." (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 15: 260. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wa Jawab nomor 108014) 

1 2
Telusuri berita muslim lainnya
