Surat Al Kahfi Ayat 40-50 Teks Arab dan Terjemahan Indonesia

Ilustrasi bacaan Surat Al Kahfi Ayat 40-50 teks Arab dan terjemahan Indonesia. (Foto: Freepik)

INILAH Surat Al Kahfi Ayat 40–50 teks Arab dan terjemahan Indonesia. Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua dan merupakan surat ke-18 dalam kitab suci Alquran.

Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah. Kemudian total berisi 110 ayat.

Keutamaan membaca Surat Al Kahfi sangatlah besar. Kaum Muslimin yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya akan meraih cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: "Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6471)

Kemudian di riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Artinya: "Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6470)