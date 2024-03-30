Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Doa dan Dzikir 10 Malam Terakhir Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:30 WIB
Doa dan Dzikir 10 Malam Terakhir Ramadhan
Ilustrasi doa dan dzikir 10 malam terakhir Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA dan dzikir 10 malam terakhir Ramadhan. Hari-hari terakhir bulan Ramadhan merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak amalan salih. 

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan lebih semangat beribadah pada akhir-akhir bulan Ramadhan. Ada dua alasannya; pertama, setiap amalan dinilai dari akhirnya; kedua, supaya meraih Lailatul Qadar.

Info grafis waktu mustajab berdoa di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

Dikutip dari Muslim.or.id, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc memaparkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir Ramadhan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada genap. Ini seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017) 

