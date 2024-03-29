Kisah Mualaf Philippe Troussier, Pelatih Vietnam yang Dipecat Usai Dikalahkan Timnas Indonesia

INILAH kisah mualaf Philippe Troussier. Pria kelahiran Paris, Prancis, pada 21 Maret 1955 ini merupakan pelatih Vietnam yang dipecat setelah tiga kali kalah berturut-turut dari Timnas Indonesia.

Philippe Troussier mendapat hidayah Islam ketika menjadi juru taktik Timnas Maroko. Menariknya, ia mengucap dua kalimat syahadat dan langsung mengganti nama menjadi Omar.

Nama Philippe Troussier tentu sudah tidak asing lagi bagi para pencinta sepakbola Asia. Pasalnya, dirinya sukses mengantarkan Timnas Jepang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2002.

Usai menangani Skuad Matahari Terbit, Troussier mendapat sejumlah tawaran melatih dari berbagai negara. Ia sempat menukangi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yakni Maroko.