Keutamaan Membaca Surat Al Kahfi di Malam Jumat Bulan Ramadhan

Ilustrasi keutamaan membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan. (Foto: Freepik)

KEUTAMAAN membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan. Al Kahfi sendiri terdiri dari 110 ayat dan berada di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran. Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah.

Terdapat keistimewaan luar biasa besar membaca Surat Al Kahfi pada bulan Ramadhan. Pasalnya, Ramadhan disebut juga sebagai bulan Alquran.

Banyak alim ulama memiliki kebiasaan sangat akrab dengan Alquran. Ada yang rajin membaca, mengkhatamkan, atau bahkan merenungkan isi kandungannya.

Berikut keutamaan membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan, seperti dihimpun dari Muslim.or.id:

1. Disinari cahaya antara pembacanya dan Kakbah

Dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami', 6471)

2. Disinari cahaya di antara dua Jumat

Dalam hadits riwayat Imam Al Hakim dan Imam Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Shahihul Jami' 6470)

3. Dilindungi dari fitnah Dajjal

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, dari Abu Darda' Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya)

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari akhir Surat Al Kahfi." (HR Muslim nomor 809)