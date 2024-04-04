Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Keutamaan Membaca Surat Al Kahfi di Malam Jumat Bulan Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |21:03 WIB
Keutamaan Membaca Surat Al Kahfi di Malam Jumat Bulan Ramadhan
Ilustrasi keutamaan membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEUTAMAAN membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan. Al Kahfi sendiri terdiri dari 110 ayat dan berada di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran. Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah.

Terdapat keistimewaan luar biasa besar membaca Surat Al Kahfi pada bulan Ramadhan. Pasalnya, Ramadhan disebut juga sebagai bulan Alquran.

Banyak alim ulama memiliki kebiasaan sangat akrab dengan Alquran. Ada yang rajin membaca, mengkhatamkan, atau bahkan merenungkan isi kandungannya.

Berikut keutamaan membaca Surat Al Kahfi di malam Jumat bulan Ramadhan, seperti dihimpun dari Muslim.or.id:

1. Disinari cahaya antara pembacanya dan Kakbah

Dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami', 6471) 

Info grafis hal yang wajib dijaga saat Ramadhan. (Foto: Okezone)

2. Disinari cahaya di antara dua Jumat

Dalam hadits riwayat Imam Al Hakim dan Imam Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Shahihul Jami' 6470) 

3. Dilindungi dari fitnah Dajjal

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, dari Abu Darda' Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya)

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari akhir Surat Al Kahfi." (HR Muslim nomor 809)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062279/diamalkan-setiap-hari-jumat-inilah-surat-al-kahfi-bacaan-lengkap-latin-dan-arab-UBF80mQAll.jpg
Diamalkan Setiap Hari Jumat, Inilah Surat Al Kahfi Bacaan Lengkap Latin dan Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062056/bacaan-lengkap-surat-al-kahfi-tulisan-latin-arab-dan-artinya-diamalkan-rutin-malam-jumat-JytpfuoP6p.jpg
Bacaan Lengkap Surat Al Kahfi Tulisan Latin Arab dan Artinya, Diamalkan Rutin Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/330/3058939/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-lengkap-untuk-dibaca-setiap-malam-jumat-DnG1Fddwhz.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Lengkap untuk Dibaca Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/621/3056218/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-7EgWsBvuKC.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/618/3055851/surat-al-kahfi-bacaan-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-lengkap-110-ayat-yQ7znp3unK.jpg
Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia Lengkap 110 Ayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/616/3053091/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-ayat-1-110-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-FmWDGTu56p.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110, Sunnah Diamalkan Setiap Jumat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement