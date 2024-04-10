Doa ketika Datang ke Rumah Tetangga di Hari Raya Idul Fitri

Ilustrasi doa ketika datang ke rumah tetangga di hari raya Idul Fitri 2024. (Foto: Okezone/Heru Haryono)

DOA ketika datang ke rumah tetangga di hari raya Idul Fitri dibahas Okezone Muslim. Diketahui bahwa mengunjungi tetangga atau saudara untuk silaturahmi di momen Lebaran adalah hal yang sangat baik dilakukan setiap Muslim.

Hal itu selain mempererat tali silaturahmi, juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang, ada hak dan adab yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan.

Berikut doa ketika datang ke rumah tetangga atau kerabat di hari raya Idul Fitri 2024, sebagaimana telah Okezone himpun:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

Arab latin: Allahumma barik lahum fiy maa rozaqtahum waghfirlahum warhamhum.

Artinya: "Ya Allah, berilah mereka berkah dalam segala yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka."