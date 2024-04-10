Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Arti Taqqabalallahu Minna wa Minkum Beserta Jawabannya di Hari Raya Idul Fitri

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:10 WIB
Arti Taqqabalallahu Minna wa Minkum Beserta Jawabannya di Hari Raya Idul Fitri
Ilustrasi arti ucapan dan jawaban Taqqabalallahu minna wa minkum saat Idul Fitri. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ARTI Taqqabalallahu minna wa minkum beserta jawabannya di hari raya Idul Fitri dibahas lengkap Okezone Muslim. Sangat penting diketahui kaum Muslimin dalam momen Idul Fitri 2024 ini. 

Selama masa hari raya Idul Fitri ucapan selamat sering disampaikan sesama Muslim. Ketika saling bertemu di momen hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul adha, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mencontohkan mengucapkan selamat hari raya dengan ucapan sekaligus doa:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكُمْ

Arab latin: Taqabbalallahu minna wa minkum.

Artinya: "Semoga Allah menerima (puasa dan amal) dari kami dan (puasa dan amal) dari kalian."

Ilustrasi hari raya Idul Fitri. (Foto: Freepik)

Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Baari, para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam apabila bertemu di hari raya, mereka mengucapkan kepada sebagian lainnya: Taqabbalallahu minna wa minka.

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah juga menjelaskan hal serupa. Bahkan tidak hanya untuk Idul Fitri, namun untuk Idul Adha juga. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Jubair bin Nafir, ia mengatakan, “Apabila sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum."

Selayaknya salam, kalimat ini juga memiliki jawaban yang juga harus dilontarkan. Hanya saja, ada sebagian orang yang belum mengetahui jawabannya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
