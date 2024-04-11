25 Ucapan Selamat Idul Fitri 2024 Berisi Doa Terbaik

BERIKUT ini deretan ucapan selamat Idul Fitri 2024 yang bisa jadi inspirasi kaum Muslimin. Berisi doa terbaik hingga permintaan maaf atas segala kekhilafan.

Diketahui bahwa Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen bersilaturahmi dengan kerabat dan sahabat. Di Hari Kemenangan ini umumnya umat Islam saling bermaaf-maafan.

Namun bagi yang tidak bisa bertemu secara langsung, untaian kata setidaknya mampu mewakili hati yang ingin memohon maaf dengan tulus. Ucapan selamat Idul Fitri memulai pesan pribadi atau media sosial bisa digunakan apabila tidak bisa bertemu dengan kerabat atau sahabat secara langsung.

Inilah 25 inspirasi ucapan hari raya Idul Fitri yang penuh makna, berisi permintaan maaf tulus hingga doa-doa terbaik, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunan-Nya. Taqaballahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri 2024, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

2. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bersihkan diri, sucikan hati di hari yang fitri ini. Selamat Idul Fitri 2024, mohon maaf lahir dan batin.

3. Harta paling berharga adalah sabar, teman paling setia adalah amal, ibadah paling indah adalah ikhlas, identitas paling tinggi adalah adalah iman, pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

4. Bila Idul Fitri adalah cahaya lentera, izinkan membuka tabirnya dengan kata maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap khilaf yang tak sengaja. Selamat merayakan Idul Fitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin.

5. Hari kemenangan telah tiba, mohon maaf atas segala salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua.

6. Hari Kemenangan telah tiba, mohon maaf atas segala salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua.

7. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang menyakitkan, apabila ada tulisan-tulisan saya yang tidak sedap dibaca, apabila ada perlakukan saya seperti lupa usia. Semoga kita diizinkan untuk menikmati indahnya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.

8. Satukan tangan dan teguhkan hati di hari penuh kemenangan ini untuk saling memaafkan dengan ikhlas. Selamat Idul Fitri 1445 H.

9. Ramadhan akan segera pergi, tapi diri tak bisa suci, jika marah dan sakit hati belum bisa dimaafkan dan dimengerti. Taqobballahu minna wa minkum, taqobbal ya Kariim.

10. Ramadhan kan kembali berlalu, meninggalkan kisah syahdu. Betapa masa kan tersia jika hati masih terbalut noda. Minal Aidin Wal Faidzin. Selamat Idul Fitri 1445 H.