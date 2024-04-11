Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

25 Ucapan Selamat Idul Fitri 2024 Berisi Doa Terbaik

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:51 WIB
25 Ucapan Selamat Idul Fitri 2024 Berisi Doa Terbaik
Ilustrasi ucapan selamat Idul Fitri 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT ini deretan ucapan selamat Idul Fitri 2024 yang bisa jadi inspirasi kaum Muslimin. Berisi doa terbaik hingga permintaan maaf atas segala kekhilafan.

Diketahui bahwa Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen bersilaturahmi dengan kerabat dan sahabat. Di Hari Kemenangan ini umumnya umat Islam saling bermaaf-maafan.

Namun bagi yang tidak bisa bertemu secara langsung, untaian kata setidaknya mampu mewakili hati yang ingin memohon maaf dengan tulus. Ucapan selamat Idul Fitri memulai pesan pribadi atau media sosial bisa digunakan apabila tidak bisa bertemu dengan kerabat atau sahabat secara langsung.

Inilah 25 inspirasi ucapan hari raya Idul Fitri yang penuh makna, berisi permintaan maaf tulus hingga doa-doa terbaik, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi Idul Fitri 2024. (Foto: Freepik)

1. Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain kita telah kembali pada fitrah dan ampunan-Nya. Taqaballahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri 2024, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

2. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bersihkan diri, sucikan hati di hari yang fitri ini. Selamat Idul Fitri 2024, mohon maaf lahir dan batin.

3. Harta paling berharga adalah sabar, teman paling setia adalah amal, ibadah paling indah adalah ikhlas, identitas paling tinggi adalah adalah iman, pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

4. Bila Idul Fitri adalah cahaya lentera, izinkan membuka tabirnya dengan kata maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap khilaf yang tak sengaja. Selamat merayakan Idul Fitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin.

5. Hari kemenangan telah tiba, mohon maaf atas segala salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua.

6. Hari Kemenangan telah tiba, mohon maaf atas segala salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua.

7. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang menyakitkan, apabila ada tulisan-tulisan saya yang tidak sedap dibaca, apabila ada perlakukan saya seperti lupa usia. Semoga kita diizinkan untuk menikmati indahnya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.

8. Satukan tangan dan teguhkan hati di hari penuh kemenangan ini untuk saling memaafkan dengan ikhlas. Selamat Idul Fitri 1445 H.

9. Ramadhan akan segera pergi, tapi diri tak bisa suci, jika marah dan sakit hati belum bisa dimaafkan dan dimengerti. Taqobballahu minna wa minkum, taqobbal ya Kariim.

10. Ramadhan kan kembali berlalu, meninggalkan kisah syahdu. Betapa masa kan tersia jika hati masih terbalut noda. Minal Aidin Wal Faidzin. Selamat Idul Fitri 1445 H. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/330/3127639/silaturahmi-fgSj_large.jpg
Urutan Silaturahmi saat Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127140/lebaran-evPb_large.jpg
Lebaran 2025 Tanggal 30 atau 31 Maret?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126466/sholat_id-n4fq_large.jpeg
5 Contoh Khutbah Idul Fitri 2025 yang Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/614/3125795/idul_fitri-vGsO_large.jpg
1 Syawal 1446 H Jatuh pada Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/614/3123647/dirjen_bimas_islam_abu_rokhmad-wvdC_large.jpg
Sidang Isbat Tetapkan Idul Fitri 1446 H Digelar 29 Maret 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/614/3075171/daftar-hari-besar-islam-kapan-libur-lebaran-2025-76RGQss1O5.jpg
Daftar Hari Besar Islam, Kapan Libur Lebaran 2025?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement