Apakah Idul Fitri Wajib Pakai Baju Baru?

Ilustrasi hukum memakai baju baru saat hari raya Idul Fitri 2024. (Foto: Freepik)

APAKAH Idul Fitri wajib pakai baju baru? Dai muda Ustadz Asroni Al Paroya mengatakan membeli dan memakai baju baru pada hari raya Idul Fitri hukumnya mubah atau dibolehkan.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menganjurkan kepada umatnya agar mengenakan pakaian terbaik saat Idul Fitri hingga memakai wangi-wangian. Ini sebagai tanda rasa syukur dan menghormati hari besar umat Islam ini.

"Namun yang dianjurkan untuk dipakai di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pakaian yang bagus, seadanya (tidak harus baju baru), dan memakai wangi-wangian," ujar CEO-Founder Santri Motivator School ini saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diriwayatkan Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak 'alaa Al-Shohihain:

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ

Artinya: "Dari Zaid bin Al Hasan bin Ali, dari ayahnya, radliyallahu ‘anhuma, ia berkata: Kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam pada hari-hari untuk memakai pakaian yang ada dan memakai wangi-wangi dengan apa yang ada."