Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lebih Baik Puasa Syawal atau Bayar Utang Ramadhan Dahulu?

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |08:12 WIB
Lebih Baik Puasa Syawal atau Bayar Utang Ramadhan Dahulu?
Ilustrasi hukum puasa Syawal ketika masih punya utang Ramadhan. (Foto: Istimewa/Onni)
A
A
A

LEBIH baik puasa Syawal atau bayar utang Ramadhan dahulu? Berpuasa enam hari pada bulan Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Pahala puasa Syawal disebutkan sama dengan berpuasa penuh selama satu tahun.

Namun, muncul pertanyaan ketika seseorang masih memiliki utang puasa Ramadhan. Manakah yang harus didahulukan, membayar utang puasa Ramadhan atau puasa Syawal dahulu?

Info grafis keutamaan puasa Syawal. (Foto: Okezone)

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Luciana Anggraeni MH menjelaskan bahwa puasa Syawal adalah berpuasa selama enam hari selama bulan itu.

Mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, puasa sunnah pada bulan Syawal memiliki ganjaran sangat besar. Puasa Ramadhan yang diikuti puasa enam hari pada bulan Syawal akan dihitung seperti berpuasa selama satu tahun penuh.

Menurut dia, ada beberapa pandangan ulama untuk melakukan puasa Syawal. Pertama, mengganti puasa Ramadhan dulu, kemudian puasa Syawal. Kedua, puasa Syawal terlebih dahulu.

"Akan tetapi alangkah baiknya membayar utang puasa Ramadhan terlebih dahulu, karena hukumnya yang wajib. Lagipula amalan sunnah tidak akan diterima jika yang wajib saja belum ditunaikkan," papar Luci kepada Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/614/3129411/puasa-Xcep_large.jpg
Puasa Syawal 2025 Sampai Kapan? Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/330/3128361/puasa-MVbN_large.jpg
Keutamaan Puasa Syawal Setelah Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/616/3003476/bolehkah-puasa-syawal-dikerjakan-pada-bulan-lain-SThGJh4six.jpg
Bolehkah Puasa Syawal Dikerjakan pada Bulan Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/616/3002137/batas-waktu-puasa-syawal-2024-sampai-kapan-ketahui-jadwal-lengkapnya-di-sini-ga4uzjNr8m.jpg
Batas Waktu Puasa Syawal 2024 Sampai Kapan? Ketahui Jadwal Lengkapnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/614/3001078/apa-keutamaan-puasa-syawal-xTK7yiGWnx.jpg
Apa Keutamaan Puasa Syawal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/621/3000461/batas-puasa-syawal-1445-h-2024-m-sampai-kapan-VYa325jHXG.jpg
Batas Puasa Syawal 1445 H/2024 M Sampai Kapan?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement