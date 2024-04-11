Lebih Baik Puasa Syawal atau Bayar Utang Ramadhan Dahulu?

LEBIH baik puasa Syawal atau bayar utang Ramadhan dahulu? Berpuasa enam hari pada bulan Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Pahala puasa Syawal disebutkan sama dengan berpuasa penuh selama satu tahun.

Namun, muncul pertanyaan ketika seseorang masih memiliki utang puasa Ramadhan. Manakah yang harus didahulukan, membayar utang puasa Ramadhan atau puasa Syawal dahulu?

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Luciana Anggraeni MH menjelaskan bahwa puasa Syawal adalah berpuasa selama enam hari selama bulan itu.

Mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, puasa sunnah pada bulan Syawal memiliki ganjaran sangat besar. Puasa Ramadhan yang diikuti puasa enam hari pada bulan Syawal akan dihitung seperti berpuasa selama satu tahun penuh.

Menurut dia, ada beberapa pandangan ulama untuk melakukan puasa Syawal. Pertama, mengganti puasa Ramadhan dulu, kemudian puasa Syawal. Kedua, puasa Syawal terlebih dahulu.

"Akan tetapi alangkah baiknya membayar utang puasa Ramadhan terlebih dahulu, karena hukumnya yang wajib. Lagipula amalan sunnah tidak akan diterima jika yang wajib saja belum ditunaikkan," papar Luci kepada Okezone beberapa waktu lalu.