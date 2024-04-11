Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Ini Ucapan Selamat Idul Fitri 2024 Berbahasa Arab Selain Minal Aidin Wal Faidzin

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:04 WIB
Ini Ucapan Selamat Idul Fitri 2024 Berbahasa Arab Selain Minal Aidin Wal Faidzin
Ilustrasi ucapan selamat Idul Fitri 2024 bahasa Arab selain Minal aidin wal faizin. (Foto: Shutterstock)
BERIKUT ini ucapan selamat Idul Fitri 2024 dengan bahasa Arab selain Minal Aidin Wal Faidzin. Ucapan selamat memang paling banyak dicari di mesin pencarian internet menjelang Lebaran. 

Umat Islam banyak mengumpulkan ucapan selamat Idul Fitri yang menarik untuk dibagikan kepada keluarga hingga rekan-rekan.

Tidak hanya berbahasa Indonesia, kaum Muslim juga memadukannya dengan bahasa Arab. Umumnya di Tanah Air, masyarakat mengucapkan "Minal aidin wal Faidzin" kemudian dilanjutkan kalimat "Mohon maaf lahir dan batin" sebagai tanda bermaaf-maafan saat Idul Fitri.

Sebagaimana telah Okezone himpun, kalimat tersebut merupakan idiom dari bahasa Arab yang dipopulerkan dalam dakwah di Indonesia. 

Info grafis hukum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

Kata "min" artinya 'termasuk', "al-aidin" artinya 'orang-orang yang kembali', "wal" artinya 'dan', serta "al-faidzin" artinya 'menang'. Jadi bila digabungkan artinya '(manusia yang) termasuk orang-orang yang kembali (fitrah/suci) dan meraih kemenangan'.

Kalimat "Minal aidin wal faidzin" ini bermula dari seorang penyair pada masa Al Andalus (Kerajaan Andalusia) bernama Shafiyuddin al Huli. Kala itu ia sedang membawakan syair, mengisahkan para wanita menyambut hari kemenangan (hari raya) pada masanya. (Dawawin Asy-Syi’ri Al-’Arabi ‘ala Marri Al-Ushur, 19:182)

Dikutip dari kitab Majmu' Fatawa 24/253, lihat juga Ibnu Qudamah di Al Mughni 3/294, menurut Ibnu Taimiyah berikut ini beberapa ucapan selamat Idul Fitri dengan bahasa Arab:

1. Semoga Allah menerima amal ibadah

تقبل الله منا ومنكم

Arab latin: Taqabbalallahu minna wa minkum.

Artinya: "Semoga Allah menerima amal kami dan kalian." 

Halaman:
1 2
