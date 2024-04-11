Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Puasa Syawal 2024 Mulai Kapan? Catat Jadwalnya Berikut Ini

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:12 WIB
Puasa Syawal 2024 Mulai Kapan? Catat Jadwalnya Berikut Ini
Ilustrasi puasa Syawal 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUASA Syawal 2024 mulai kapan? Diketahui bahwa tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah atau hari raya Idul Fitri sudah ditetapkan pada Rabu 10 April 2024 Masehi. Jadi, puasa Syawal yang jumlahnya enam hari bisa dikerjakan mulai 2 Syawal.

Setelah hari raya Idul Fitri, kaum Muslimin disunnahkan mengerjakan puasa Syawal selama enam hari berturut-turut, atau bisa juga tidak berurutan. 

Info grafis keutamaan puasa Syawal. (Foto: Okezone)

Puasa Syawal bersifat menggenapkan pahala selama satu tahun penuh. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ⁣

"Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." (HR Muslim) 

Halaman:
1 2
