PUASA Syawal 2024 mulai kapan? Diketahui bahwa tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah atau hari raya Idul Fitri sudah ditetapkan pada Rabu 10 April 2024 Masehi. Jadi, puasa Syawal yang jumlahnya enam hari bisa dikerjakan mulai 2 Syawal.
Setelah hari raya Idul Fitri, kaum Muslimin disunnahkan mengerjakan puasa Syawal selama enam hari berturut-turut, atau bisa juga tidak berurutan.
Puasa Syawal bersifat menggenapkan pahala selama satu tahun penuh. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ
"Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." (HR Muslim)