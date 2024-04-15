Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bagaimana Terjadinya Siang Malam? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |07:16 WIB
Bagaimana Terjadinya Siang Malam? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains jelaskan terjadinya siang malam. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap peran matahari dan terjadinya siang malam di muka bumi. Alquran mengungkapkan bahwa matahari terus berproses menyinari tata surya. Proses inilah yang diungkapkan dalam Alquran menjadi cikal bakal siang dan malam. 

Tata surya terdiri dari berbagai benda langit, dan yang terbesar adalah matahari. Disebutkan bahwa matahari memiliki diameter lebih dari 1,3 juta kilometer atau sekira 109 kali lipat diameter planet bumi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Alam semesta diterangi oleh matahari, termasuk cahayanya yang sampai ke planet bumi. Perputaran bumi atau rotasi menyebabkan ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak, terciptalah siang serta malam.

Sedangkan bergeraknya planet bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
