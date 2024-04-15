Bagaimana Terjadinya Siang Malam? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap peran matahari dan terjadinya siang malam di muka bumi. Alquran mengungkapkan bahwa matahari terus berproses menyinari tata surya. Proses inilah yang diungkapkan dalam Alquran menjadi cikal bakal siang dan malam.

Tata surya terdiri dari berbagai benda langit, dan yang terbesar adalah matahari. Disebutkan bahwa matahari memiliki diameter lebih dari 1,3 juta kilometer atau sekira 109 kali lipat diameter planet bumi.

Alam semesta diterangi oleh matahari, termasuk cahayanya yang sampai ke planet bumi. Perputaran bumi atau rotasi menyebabkan ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak, terciptalah siang serta malam.

Sedangkan bergeraknya planet bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim.