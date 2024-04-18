Terungkap! Ini Hikmah Luar Biasa Mengerjakan Puasa Syawal

TERUNGKAP hikmah luar biasa mengerjakan puasa Syawal. Puasa sunnah Syawal dikerjakan selama enam hari pada bulan Syawal.

Puasa Syawal memiliki keutamaan sangat besar. Kaum Muslimin sangat sayang jika sampai tidak melaksanakannya.

Hikmah Puasa Syawal

Dengan menunaikan puasa Syawal setelah berpuasa penuh selama bulan Ramadhan, mendapat ganjaran pahala puasa selama satu tahun penuh.

Dilansir Muslim.or.id, hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

"Barang siapa berpuasa Ramadhan lalu mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh." (HR Muslim nomor 1164)

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها ، فشهرٌ بعشرةِ أشهرٍ ، وصيامُ ستَّةِ أيامٍ بعد الفطرِ تمامُ السَّنةِ

"Allah menjadikan satu kebaikan bernilai sepuluh kali lipatnya, maka puasa sebulan senilai dengan puasa sepuluh bulan. Ditambah puasa enam hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna satu tahun." (HR Ibnu Majah nomor 1402, dinilai sahih oleh Syekh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah: 1402 dan Shahih At-Targhib: 1007)