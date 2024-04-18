Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Puasa Syawal 3 Hari Saja, Ini Hukumnya Menurut Syariat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |09:19 WIB
Puasa Syawal 3 Hari Saja, Ini Hukumnya Menurut Syariat
Ilustrasi hukumnya puasa Syawal hanya tiga hari. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUASA Syawal dikerjakan pada bulan Syawal atau bulan ke-10 dalam kalender hijriah dan setelah Ramadhan. Ada pahala luar biasa besar di balik puasa Syawal serta menjadi pelengkap puasa Ramadhan.

Tata cara puasa Syawal secara umum sama dengan puasa Ramadhan. Namun, puasa Syawal hanya dikerjakan enam hari dalam bulan Syawal.

Info grafis keutamaan puasa Syawal. (Foto: Okezone)

Jika puasa Syawal hanya dikerjakan tiga hari, maka tidak akan meraih keutamaannya yang luar biasa besar, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Dilansir Muslim.or.id, keutamaan puasa Syawal seperti menjalankan puasa selama satu tahun penuh. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

"Barang siapa yang puasa Ramadhan lalu mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh." (HR Muslim nomor 1164) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
