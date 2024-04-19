3 Kota di Amerika Serikat Berpenduduk Mayoritas Muslim, Ada yang Berbahasa Arab

ADA kota di Amerika Serikat yang mayoritas berpenduduk Muslim. Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia dengan 1,9 miliar penganut. Hal ini berdasarkan laporan laman World Population Review.

Sementara di Amerika Serikat, populasi Muslim mencapai 3,45 juta, atau sekira 1,1 persen dari total jumlah penduduk Negeri Paman Sam tersebut, berdasarkan sebuah studi pada tahun 2017.

Kebanyakan Muslim Amerika Serikat berasal dari berbagai ras tanpa ras mayoritas yang kemudian terbagi 25 persen kulit hitam, 24 persen kulit putih, 18 persen Asia, 18 persen Arab, 7 persen ras campuran, dan 5 persen Hispanik.

Bahkan, berdasarkan laporan Al Jazeera, Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat pada tahun 2040. Lantas, kota mana saja di sana yang mayoritas berpenduduk Muslim?

1. Dearborn, Michigan

Dearborn berada di Wayne County, Negara Bagian Michigan, berjarak 15 menit dari Kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di Kota Dearborn menggunakan dua bahasa, Inggris, dan Arab.

Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika Serikat. Dengan populasinya mencapai 100 ribu orang pada sensus tahun 2020, kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Suriah, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak.

Menurut Dr Sally Howell, direktur Pusat Studi Arab, Amerika, dan Islam University of Michigan-Dearborn, perkembangan Muslim di Dearborn dimulai pada tahun 1980-an. Ketika itu berdiri sebuah restoran Arab pertama di Warren Avenue yang hanya menuliskan tanda dalam bahasa Inggris.

Kemudian terdapat restoran Lebanon yang menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Sejak saat itu, toko-toko, papan jalan, maupun reklame di Dearborn mulai menggunakan dua bahasa tersebut. Bahkan penduduknya pun juga bilingual, memakai bahasa Arab dan Inggris.

Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal, sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Moslem Society yang dibangun pada tahun 1930.

Ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Pada tahun 1970, adzan tidak dibolehkan terdengar sampai keluar masjid. Lalu setelah perkara tersebut dibawa ke pengadilan dan memberi kemenangan kepada pihak masjid, ketika waktu sholat tiba, adzan pun kembali berkumandang dan terdengar hingga seluruh penjuru kota.