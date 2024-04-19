Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Mau Didoakan Malaikat ketika Tidur? Ikuti Sunnah Nabi Berikut Ini

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:19 WIB
Mau Didoakan Malaikat ketika Tidur? Ikuti Sunnah Nabi Berikut Ini
Ilustrasi amalan sunnah Nabi agar didoakan malaikat saat tidur. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ADA sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang membuat didoakan malaikat ketika tidur. Tidur merupakan salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pun mengajarkan kaum Muslimin istirahat cukup dengan cara tidur.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS Al Baqarah Ayat 255) 

