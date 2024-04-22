Arti Lafadz Adzan "Shollu Fii Rihaalikum" yang Dikumandangkan Muadzin Dubai ketika Hujan Badai

ARTI lafadz adzan "Shollu Fii Rihaalikum" yang dikumandangkan muadzin Dubai ketika terjadi hujan badai dibahas Okezone Muslim. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu viral muadzin di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), mengganti lafadz adzan "Hayya Alash-Sholah" menjadi "Shollu Fii Rihaalikum" saat terjadi hujan badai di sana. Hal ini pun menjadi pusat perhatian warganet yang mengetahuinya.

Cuaca ekstrem melanda Kota Dubai beberapa waktu lalu. Musibah alam ini menyebabkan banjir di hampir seluruh jalanan, tumbangnya pohon-pohon, sampai merusak bangunan yang ada.

Curah hujan badai sebanyak 100 milimeter (hampir 4 inci) sejak Selasa 17 April 2024 atau setara rata-rata hujan di Dubai selama satu tahun. Hal itu membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, termasuk kegiatan beribadah.