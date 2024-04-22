Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Bacaan Doa Menghilangkan Pikiran Kotor dan Hawa Nafsu Lengkap Terjemahan Arab, Latin, Artinya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:30 WIB
Bacaan Doa Menghilangkan Pikiran Kotor dan Hawa Nafsu Lengkap Terjemahan Arab, Latin, Artinya
Ilustrasi bacaan doa menghilangkan pikiran kotor dan hawa nafsu. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH bacaan doa menghilangkan pikiran kotor dan hawa nafsu lengkap terjemahan Arab, latin, artinya. Diketahui bahwa pikiran kotor bisa menjerumuskan seseorang ke perbuatan maksiat dan berujung pada azab berupa dosa atau lainnya.

Doa menghilangkan pikiran kotor juga bagus diamalkan supaya terlindungi dari hawa nafsu yang jelek. Adapun tata caranya bisa dikerjakan kapan saja, termasuk setelah sholat. 

Info grafis doa menghilangkan kecanduan menonton film porno. (Foto: Okezone)

Berikut doa menghilangkan pikiran kotor, sebagaimana dijelaskan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc, dikutip dari laman Rumaysho:

وَعَنْ زِيَاد بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ ، وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُوْلُ : (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ ، وَالأَعْمَالِ ، وَالأَهْوَاءِ )) . رَوَاهُ التِّرْمِذِي ، وَقَالَ : (( حَدِيْثٌ حَسَنٌ)) .

"Ziyad bin ‘Ilaqah meriwayatkan dari pamannya, yaitu Quthbah bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan, 'Allohumma inni a'udzu bika min munkarootil akhlaaqi wal a'maali wal ahwaa' (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek)."

(HR Tirmidzi nomor 3591. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini sahih. Syekh Salim bin 'Ied Al Hilaliy mengatakan sanad hadis ini sahih, perawinya tsiqqah) 

Halaman:
1 2
