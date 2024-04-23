Alquran Surat Al Waqiah Lengkap Bacaan Arab, Latin, Terjemahan Indonesia

ALQURAN Surat Al Waqiah lengkap bacaan Arab, latin, beserta terjemahan Indonesia dibahas Okezone Muslim. Surat ini berada di urutan ke-56 dalam kitab suci Alquran dan termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Al Waqiah merujuk lafaz waqi'ah yang terdapat dalam ayat pertama. Adapun pokok kandungan Surat Al Waqiah yakni (1) Menceritakan huru-hara di waktu terjadinya hari kiamat; (2) Ketika dihisab, manusia terbagi menjadi tiga golongan, yakni golongan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, golongan kanan, dan golongan yang celaka, sera pula balasan yang diterima masing-masing golongan.

Kemudian (3) Menjelaskan bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak memercayai adanya Tuhan; (4) Menceritakan hari kebangkitan, yaumul hisab, serta menjelaskan bahwa Alquran berasal dari Lauhul Mahfuz.

Berikut bacaan lengkap Surat Al Waqiah Ayat 1–96, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

اِذَا وَقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ

1. Izaa waqa'atil waaqi'ah

Apabila terjadi hari Kiamat,

لَيۡسَ لِـوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ

2. Laisa liwaq'atihaa kaazibah

terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

3. Khafidatur raafi'ah

(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).

اِذَا رُجَّتِ الۡاَرۡضُ رَجًّا

4. Izaa rujjatil ardu rajjaa

Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

وَّبُسَّتِ الۡجِبَالُ بَسًّا

5. Wa bussatil jibaalu bassaa

dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,

فَكَانَتۡ هَبَآءً مُّنۡۢبَـثًّا

6. Fakaanat habaaa'am mumbassaa

maka jadilah ia debu yang beterbangan,

وَّكُنۡـتُمۡ اَزۡوَاجًا ثَلٰـثَـةً

7. Wa kuntum azwaajan salaasah

dan kamu menjadi tiga golongan,

فَاَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ

8. Fa as haabul maimanati maaa as haabul maimanah

yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,

وَاَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِؕ

9. Wa as haabul mash'amati maaa as haabul mash'amah

dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,

وَالسّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَۚ

10. Wassaabiqoonas saabiqoon

dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).

اُولٰٓٮِٕكَ الۡمُقَرَّبُوۡنَۚ

11. Ulaaa'ikal muqarraboon

Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),

فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ

12. Fee Jannaatin Na'eem

Berada dalam surga kenikmatan,

ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَۙ‏

13. Sullatum minal awwaleen

segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

وَقَلِيۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَؕ

14. Wa qaleelum minal aa khireen

dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

عَلٰى سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍۙ

15. 'Alaa sururim mawdoonah

Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,