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56. QS. Al-Waqiah

(Hari Kiamat)
Makkiyyah - 96 Ayat
اِذَا وَقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ
١
Apabila terjadi hari Kiamat,
Penjelasan Ayat ke-1
لَيۡسَ لِـوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ‌
٢
terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).
Penjelasan Ayat ke-2
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ
٣
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).
Penjelasan Ayat ke-3
اِذَا رُجَّتِ الۡاَرۡضُ رَجًّا
٤
Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
Penjelasan Ayat ke-4
وَّبُسَّتِ الۡجِبَالُ بَسًّا
٥
dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya,
Penjelasan Ayat ke-5
فَكَانَتۡ هَبَآءً مُّنۡۢبَـثًّا
٦
maka jadilah ia debu yang beterbangan,
Penjelasan Ayat ke-6
وَّكُنۡـتُمۡ اَزۡوَاجًا ثَلٰـثَـةً
٧
dan kamu menjadi tiga golongan,
Penjelasan Ayat ke-7
فَاَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ
٨
yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu,
Penjelasan Ayat ke-8
وَاَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔـمَةِؕ
٩
dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu,
Penjelasan Ayat ke-9
وَالسّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَۚ
١٠
dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga).
Penjelasan Ayat ke-10
اُولٰٓٮِٕكَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ‌ۚ
١١
Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),
Penjelasan Ayat ke-11
فِىۡ جَنّٰتِ النَّعِيۡمِ
١٢
Berada dalam surga kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-12
ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَۙ‏
١٣
segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
Penjelasan Ayat ke-13
وَقَلِيۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَؕ
١٤
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
Penjelasan Ayat ke-14
عَلٰى سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍۙ
١٥
Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata,
Penjelasan Ayat ke-15
مُّتَّكِـــِٕيۡنَ عَلَيۡهَا مُتَقٰبِلِيۡنَ
١٦
mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
Penjelasan Ayat ke-16
يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَۙ‏
١٧
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
Penjelasan Ayat ke-17
بِاَكۡوَابٍ وَّاَبَارِيۡقَ وَكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍۙ‏
١٨
dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,
Penjelasan Ayat ke-18
لَّا يُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَلَا يُنۡزِفُوۡنَۙ
١٩
mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
Penjelasan Ayat ke-19
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوۡنَۙ
٢٠
dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih,
Penjelasan Ayat ke-20
وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَؕ‏
٢١
dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.
Penjelasan Ayat ke-21
وَحُوۡرٌ عِيۡنٌۙ
٢٢
Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,
Penjelasan Ayat ke-22
كَاَمۡثَالِ اللُّـؤۡلُـوٴِالۡمَكۡنُوۡنِ‌ۚ
٢٣
laksana mutiara yang tersimpan baik.
Penjelasan Ayat ke-23
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ
٢٤
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
Penjelasan Ayat ke-24
لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا وَّلَا تَاۡثِيۡمًا
٢٥
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa,
Penjelasan Ayat ke-25
اِلَّا قِيۡلًا سَلٰمًا سَلٰمًا
٢٦
tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Penjelasan Ayat ke-26
وَاَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِؕ
٢٧
Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu.
Penjelasan Ayat ke-27
فِىۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍۙ
٢٨
(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,
Penjelasan Ayat ke-28
وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍۙ
٢٩
dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
Penjelasan Ayat ke-29
وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍۙ
٣٠
dan naungan yang terbentang luas,
Penjelasan Ayat ke-30
وَّ مَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍۙ
٣١
dan air yang mengalir terus-menerus,
Penjelasan Ayat ke-31
وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍۙ
٣٢
dan buah-buahan yang banyak,
Penjelasan Ayat ke-32
لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍۙ
٣٣
yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya,
Penjelasan Ayat ke-33
وَّ فُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍؕ
٣٤
dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
Penjelasan Ayat ke-34
اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءًۙ
٣٥
Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung,
Penjelasan Ayat ke-35
فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًاۙ‏
٣٦
lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,
Penjelasan Ayat ke-36
عُرُبًا اَتۡرَابًاۙ
٣٧
yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya,
Penjelasan Ayat ke-37
لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِؕ
٣٨
untuk golongan kanan,
Penjelasan Ayat ke-38
ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَۙ
٣٩
segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
Penjelasan Ayat ke-39
وَثُلَّةٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَؕ
٤٠
dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
Penjelasan Ayat ke-40
وَاَصۡحٰبُ الشِّمَالِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِؕ
٤١
Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
Penjelasan Ayat ke-41
فِىۡ سَمُوۡمٍ وَّحَمِيۡمٍۙ
٤٢
(Mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih,
Penjelasan Ayat ke-42
وَّظِلٍّ مِّنۡ يَّحۡمُوۡمٍۙ
٤٣
dan naungan asap yang hitam,
Penjelasan Ayat ke-43
لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيۡمٍ
٤٤
tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Penjelasan Ayat ke-44
اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَبۡلَ ذٰ لِكَ مُتۡرَفِيۡنَۚ
٤٥
Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah,
Penjelasan Ayat ke-45
وَكَانُوۡا يُصِرُّوۡنَ عَلَى الۡحِنۡثِ الۡعَظِيۡمِ‌ۚ
٤٦
dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar,
Penjelasan Ayat ke-46
وَكَانُوۡا يَقُوۡلُوۡنَ اَٮِٕذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَۙ
٤٧
dan mereka berkata, “Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
Penjelasan Ayat ke-47
اَوَاٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَ
٤٨
Apakah nenek moyang kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?”
Penjelasan Ayat ke-48
قُلۡ اِنَّ الۡاَوَّلِيۡنَ وَالۡاٰخِرِيۡنَۙ
٤٩
Katakanlah, “(Ya), sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian,
Penjelasan Ayat ke-49
لَمَجۡمُوۡعُوۡنَ اِلٰى مِيۡقَاتِ يَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ
٥٠
pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
Penjelasan Ayat ke-50
ثُمَّ اِنَّكُمۡ اَيُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُكَذِّبُوۡنَۙ
٥١
Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan!
Penjelasan Ayat ke-51
لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡ شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍۙ‏
٥٢
pasti akan memakan pohon zaqqum,
Penjelasan Ayat ke-52
فَمٰلِــُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ‌ۚ
٥٣
maka akan penuh perutmu dengannya.
Penjelasan Ayat ke-53
فَشٰرِبُوۡنَ عَلَيۡهِ مِنَ الۡحَمِيۡمِ‌ۚ‏
٥٤
Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
Penjelasan Ayat ke-54
فَشٰرِبُوۡنَ شُرۡبَ الۡهِيۡمِؕ
٥٥
Maka kamu minum seperti unta (yang sangat haus) minum.
Penjelasan Ayat ke-55
هٰذَا نُزُلُهُمۡ يَوۡمَ الدِّيۡنِؕ‏
٥٦
Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.”
Penjelasan Ayat ke-56
نَحۡنُ خَلَقۡنٰكُمۡ فَلَوۡلَا تُصَدِّقُوۡنَ
٥٧
Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?
Penjelasan Ayat ke-57
اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا تُمۡنُوۡنَؕ
٥٨
Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan.
Penjelasan Ayat ke-58
ءَاَنۡتُمۡ تَخۡلُقُوۡنَهٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡخٰلِقُوۡنَ
٥٩
Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya?
Penjelasan Ayat ke-59
نَحۡنُ قَدَّرۡنَا بَيۡنَكُمُ الۡمَوۡتَ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِيۡنَۙ
٦٠
Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah,
Penjelasan Ayat ke-60
عَلٰٓى اَنۡ نُّبَدِّلَ اَمۡثَالَـكُمۡ وَنُـنۡشِئَكُمۡ فِىۡ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ
٦١
untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
Penjelasan Ayat ke-61
وَلَـقَدۡ عَلِمۡتُمُ النَّشۡاَةَ الۡاُوۡلٰى فَلَوۡلَا تَذَكَّرُوۡنَ
٦٢
Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
Penjelasan Ayat ke-62
اَفَرَءَيۡتُمۡ مَّا تَحۡرُثُوۡنَؕ
٦٣
Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
Penjelasan Ayat ke-63
ءَاَنۡتُمۡ تَزۡرَعُوۡنَهٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الزّٰرِعُوۡنَ
٦٤
Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?
Penjelasan Ayat ke-64
لَوۡ نَشَآءُ لَجَـعَلۡنٰهُ حُطَامًا فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّهُوۡنَ
٦٥
Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat; maka kamu akan heran tercengang,
Penjelasan Ayat ke-65
اِنَّا لَمُغۡرَمُوۡنَۙ
٦٦
(sambil berkata), “Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian,
Penjelasan Ayat ke-66
بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ
٦٧
bahkan kami tidak mendapat hasil apa pun.”
Penjelasan Ayat ke-67
اَفَرَءَيۡتُمُ الۡمَآءَ الَّذِىۡ تَشۡرَبُوۡنَؕ
٦٨
Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
Penjelasan Ayat ke-68
ءَاَنۡـتُمۡ اَنۡزَلۡـتُمُوۡهُ مِنَ الۡمُزۡنِ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡزِلُوۡنَ
٦٩
Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?
Penjelasan Ayat ke-69
لَوۡ نَشَآءُ جَعَلۡنٰهُ اُجَاجًا فَلَوۡلَا تَشۡكُرُوۡنَ
٧٠
Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?
Penjelasan Ayat ke-70
اَفَرَءَيۡتُمُ النَّارَ الَّتِىۡ تُوۡرُوۡنَؕ
٧١
Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan kayu)?
Penjelasan Ayat ke-71
ءَاَنۡتُمۡ اَنۡشَاۡتُمۡ شَجَرَتَهَاۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡشِـُٔـوۡنَ
٧٢
Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan?
Penjelasan Ayat ke-72
نَحۡنُ جَعَلۡنٰهَا تَذۡكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلۡمُقۡوِيۡنَ‌ۚ
٧٣
Kami menjadikannya (api itu) untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
Penjelasan Ayat ke-73
فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ
٧٤
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar.
Penjelasan Ayat ke-74
فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِۙ
٧٥
Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
Penjelasan Ayat ke-75
وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عَظِيۡمٌۙ
٧٦
Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui,
Penjelasan Ayat ke-76
اِنَّهٗ لَـقُرۡاٰنٌ كَرِيۡمٌۙ
٧٧
dan (ini) sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia,
Penjelasan Ayat ke-77
فِىۡ كِتٰبٍ مَّكۡنُوۡنٍۙ
٧٨
dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh),
Penjelasan Ayat ke-78
لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الۡمُطَهَّرُوۡنَؕ‏
٧٩
tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
Penjelasan Ayat ke-79
تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
٨٠
Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-80
اَفَبِهٰذَا الۡحَـدِيۡثِ اَنۡتُمۡ مُّدۡهِنُوۡنَۙ
٨١
Apakah kamu menganggap remeh berita ini (Al-Qur'an),
Penjelasan Ayat ke-81
وَتَجۡعَلُوۡنَ رِزۡقَكُمۡ اَنَّكُمۡ تُكَذِّبُوۡنَ
٨٢
dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan(-Nya).
Penjelasan Ayat ke-82
فَلَوۡلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الۡحُـلۡقُوۡمَۙ
٨٣
Maka kalau begitu mengapa (tidak mencegah) ketika (nyawa) telah sampai di kerongkongan,
Penjelasan Ayat ke-83
وَاَنۡتُمۡ حِيۡنَٮِٕذٍ تَـنۡظُرُوۡنَۙ
٨٤
dan kamu ketika itu melihat,
Penjelasan Ayat ke-84
وَنَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَيۡهِ مِنۡكُمۡ وَلٰـكِنۡ لَّا تُبۡصِرُوۡنَ
٨٥
dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat,
Penjelasan Ayat ke-85
فَلَوۡلَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ غَيۡرَ مَدِيۡنِيۡنَۙ
٨٦
maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai (oleh Allah),
Penjelasan Ayat ke-86
تَرۡجِعُوۡنَهَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ
٨٧
kamu tidak mengembalikannya (nyawa itu) jika kamu orang yang benar?
Penjelasan Ayat ke-87
فَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُقَرَّبِيۡنَۙ‏
٨٨
Jika dia (orang yang mati) itu termasuk yang didekatkan (kepada Allah),
Penjelasan Ayat ke-88
فَرَوۡحٌ وَّ رَيۡحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيۡمٍ
٨٩
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga (yang penuh) kenikmatan.
Penjelasan Ayat ke-89
وَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِۙ
٩٠
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
Penjelasan Ayat ke-90
فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِؕ
٩١
maka, “Salam bagimu (wahai) dari golongan kanan!” (sambut malaikat).
Penjelasan Ayat ke-91
وَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُكَذِّبِيۡنَ الضَّآلِّيۡنَۙ
٩٢
Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
Penjelasan Ayat ke-92
فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِيۡمٍۙ
٩٣
maka dia disambut siraman air yang mendidih,
Penjelasan Ayat ke-93
وَّتَصۡلِيَةُ جَحِيۡمٍ
٩٤
dan dibakar di dalam neraka.
Penjelasan Ayat ke-94
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡيَـقِيۡنِۚ‏
٩٥
Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
Penjelasan Ayat ke-95
فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ
٩٦
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar.
Penjelasan Ayat ke-96
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