Jadwal Sholat Hari Selasa 30 April 2024 M/21 Syawal 1445 H

JADWAL sholat hari Selasa 30 April 2024 Masehi/21 Syawal 1445 Hijriah di Indonesia bisa disimak dalam artikel berikut ini. Dapat memudahkan dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut ini bisa disimak jadwal sholat untuk semua wilayah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25