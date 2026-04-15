Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Ibadah Haji Dapat Menghapus Dosa? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |13:23 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang telah mampu. Sebagai salah satu ibadah utama, haji memang memiliki keutamaan luar biasa dalam menyucikan jiwa, asal memenuhi syarat tertentu.

Karena itulah kerap muncul pertanyaan mengenai apakah ibadah haji mampu menghapus dosa besar maupun kecil? Berikut penjelasannya menurut para ulama.

Keutamaan Haji Mabrur

Haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima dan dipuji oleh Allah SWT, sehingga memperoleh pahala yang sempurna. Menurut istilah syar’i, haji mabrur adalah pelaksanaan rukun haji yang sah dan sempurna, yang akan mendapat balasan surga.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ حَجَّ، فلَمْ يَرْفُثْ، وَلم يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa berhaji lalu tidak melakukan rafats (perkataan atau perbuatan keji) dan tidak fasiq (berbuat maksiat), maka ia kembali dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya.’”

Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa ibadah haji dapat menghapus dosa baik besar maupun kecil, asalkan mencapai ibadah yang mabrur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement