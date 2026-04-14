HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Siapa yang Wajib Menunaikan Ibadah Haji?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |13:09 WIB
JAKARTA - Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Haji adalah salah satu dari rukun Islam, yang menjadi pilar agama bersama dengan syahadat, shalat, puasa, dan zakat.

Kewajiban berhaji ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97, yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌۢ بَيِّنَاتٌۢ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ آمِنًۭاۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًۭاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

Artinya: “Di dalamnya (Baitullah) terdapat tanda-tanda yang nyata (di antaranya) Maqam Ibrahim, dan barang siapa memasukinya (Baitullah) niscaya akan aman. Haji ke Baitullah itu wajib atas orang-orang yang mampu mendatanginya. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam.”

Syarat Wajib Haji

Lantas, apa saja yang menjadikan seorang Muslim wajib berhaji?

Dari berbagai keterangan Al-Qur’an dan hadits, ulama menyebutkan setidaknya tujuh syarat wajib ibadah haji. Orang-orang yang memenuhi syarat ini terkena kewajiban ibadah haji.

Adapun tujuh syarat wajib haji adalah sebagai berikut:

  1. Islam: Hanya bagi Muslim yang beriman.
  2. Baligh: Sudah dewasa (mimpi basah bagi laki-laki/haid bagi perempuan).
  3. Berakal: Akal sehat, bukan gila atau hilang kesadaran.
  4. Merdeka: Bukan budak atau tahanan.
  5. Istita'ah (kemampuan): Mampu secara finansial (biaya haji + nafkah keluarga selama ditinggal), fisik sehat, rute aman, serta memiliki bekal/kendaraan.
  6. Untuk wanita: Didampingi mahram (suami, ayah, anak laki-laki).
  7. Belum murtad: Tetap berpegang pada Islam hingga berangkat.

Jika salah satu syarat hilang, haji tidak wajib. Misalnya, anak kecil boleh berhaji (sah tetapi sunnah), namun wajib mengulang saat sudah baligh.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212338//menhaj_rapat_bersama_komisi_viii_dpr-4Aq0_large.jpg
Menhaj Minta DPR Setujui Tambahan Biaya Penerbangan Haji Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211838//cak_imin-FmjE_large.jpg
Cak Imin Sebut Wacana War Tiket Haji Tak Efektif: Yang Antre Tinggal 2 Tahun Gimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211807//wamenhaj_dahnil_anzar_simanjuntak-YWD7_large.jpg
Kemenhaj Godok Wacana 'War Ticket' Haji untuk Atasi Antrean Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211573//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-GT2d_large.jpg
Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji Cegah Penipuan dan Praktik Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211353//haji-OJB2_large.jpg
Purbaya Siapkan Rp1,77 Triliun Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Akibat Harga Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211340//wamenhaj_dahnil_anzar_simanjuntak-Vulv_large.jpg
Tak Dibebani ke Jamaah, Wamenhaj Ungkap APBN Tanggung Kenaikan Harga Avtur
