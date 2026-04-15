Daftar Haji 2026 Kemungkinan Berangkat Tahun Berapa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |18:05 WIB
JAKARTA – Berangkat ke Tanah Suci Makkah adalah mimpi bagi banyak umat Islam di Indonesia. Tetapi, antrean haji yang panjang memunculkan pertanyaan besar: kapan kita akan mendapat giliran untuk berangkat ke Tanah Suci, terutama bagi yang baru mendaftarkan diri pada tahun 2026 ini.

Jadwal Ibadah Haji 2026

Ibadah Haji 2026 sudah dimulai operasionalnya dengan jadwal jemaah masuk asrama pada 21 April 2026 dan keberangkatan kloter pertama ke Madinah pada 22 April 2026. Diketahui bahwa jemaah haji yang berangkat pada tahun 2026 ini adalah mereka yang mendaftar pada 2011–2014, bergantung provinsi, yang menunjukkan masa tunggu 12–15 tahun pada saat itu.

Namun, masa tunggu ibadah haji nasional saat ini sudah lebih panjang dibandingkan sebelumnya.

Antrean Haji Reguler dan Sistem Baru

Menurut data Kementerian Haji dan Umrah, total daftar tunggu nasional mencapai 5.398.420 orang per September 2025. Sistem baru menggunakan formula kuota provinsi sebagai berikut:

(Daftar tunggu provinsi ÷ total nasional) × kuota reguler nasional

Skema ini, yang diatur dalam UU No. 14/2025, menyeragamkan masa tunggu menjadi rata-rata 26,4 tahun, berlaku minimal 3–4 tahun. Dengan hitung-hitungan ini, pendaftar haji di tahun 2026 diperkirakan akan bisa berangkat pada tahun 2052–2053.

 

Apakah Ibadah Haji Dapat Menghapus Dosa? Ini Penjelasannya
