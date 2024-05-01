Benarkah Matahari Bisa Padam? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap tentang matahari yang menjadi penerang planet bumi beserta lainnya. Tapi ternyata matahari dengan ukuran yang besar, panas, dan bercahaya akan padam pada akhir zaman.

Dihimpun dari buku "Alquran vs Sains Modern" karya Ramadhani dan kawan-kawan, disebutkan bahwa ketika matahari padam akan menyebabkan kepunahan, terlebih lagi bagi seluruh kehidupan di alam semesta.

Diketahui bahwa cahaya matahari muncul karena terjadinya proses kimia pada permukaannya. Proses tersebut berlangsung selama 5 miliar tahun.

Di dalam kitab suci Alquran sendiri telah jauh disebutkan tentang kehidupan matahari yang sesungguhnya, yaitu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

Artinya: "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui." (QS Yasin: 38)

Ayat tersebut, dalam bahasa Arab yang digunakan ialah mustaqarr, artinya tempat atau waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Alquran menyatakan matahari berjalan menuju waktu yang telah ditentukan.

Artinya, ada saatnya matahari akan berakhir, redup, atau padam. Selain itu dalam ilmu sains juga menjelaskan bahwa benda-benda di alam semesta terbentuk akibat terjadinya peristiwa Big Bang atau ledakan besar.