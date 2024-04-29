Apa Partikel Terkecil di Dunia? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains mengungkapkan bahwa atom menjadi partikel terkecil di dunia. Atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral.

Sementara sejak zaman dahulu dikenal Teori Atom atau Atomisme sebagai partikel terkecil di dunia. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan Yunani bernama Democritus yang hidup sekira 23 abad lalu.

Dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan dijelaskan bahwa Democritus dan orang-orang setelahnya percaya unit terkecil dari sebuah materi adalah atom.

Hal itu pun dipercayai orang-orang Arab terdahulu. Dalam bahasa Arab, atom diartikan secara umum sebagai dharrah. Namun, kemudian ilmu pengetahuan modern menemukan fakta bahwa sangat mungkin atom untuk dibagi lagi.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 membuktikan bahwa ternyata atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Konsep ini sebenarnya sudah muncul pada 14 abad yang lalu, termasuk bagi orang-orang Arab.