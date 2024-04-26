Saat Alquran dan Sains Membuktikan Jelas Bulan Menjauhi Bumi

ALQURAN dan sains membuktikan dengan jelas bulan menjauhi planet bumi. Disebutkan bahwa pada akhirnya bulan yang merupakan satelit planet bumi akan meledak.

Dilansir buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah dijelaskan jika penelitian-penelitian astronomis telah membuktikan bahwa bulan terus-menerus menjauh dari bumi.

Pakar astronomi mengatakan, bulan yang berjarak 300 ribu kilometer dari bumi terus menjauh, di mana pergerakannya 3 sentimeter per tahun.

Gerakan menjauh ini, pada suatu saat nanti akan membawa bulan masuk ke area yang terdampak oleh medan gravitasi matahari. Hal ini, bakal menyebabkan bulan kelak meledak di permukaan matahari.

Fenomena tersebut, benar-benar selaras dengan ayat Alquran yang menyatakan:

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

"Dan matahari dan bulan dikumpulkan." (QS Al Qiyamah: 9)

Sementara itu, sebuah hasil penelitian menunjukkan Bulan terbentuk sejak 4,6 juta tahun lalu. Selama masa pembentukannya, Bulan menerima hantaman bertubi-tubi dari meteor dan meteorid.

Dikarenakan suhu Bulan saat itu sangat panas, terjadilah peleburan yang dahsyat di permukaan Bulan sehingga menyebabkan terbentuknya lubang-lubang besar yang dinamakan 'Maria' dan gunung-gunung tinggi dengan kawahnya yang dinamakan 'Craters'.