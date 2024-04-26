Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Saat Alquran dan Sains Membuktikan Jelas Bulan Menjauhi Bumi

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:27 WIB
Saat Alquran dan Sains Membuktikan Jelas Bulan Menjauhi Bumi
Ilustrasi Alquran dan sains membuktikan bulan menjauhi bumi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains membuktikan dengan jelas bulan menjauhi planet bumi. Disebutkan bahwa pada akhirnya bulan yang merupakan satelit planet bumi akan meledak.

Dilansir buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah dijelaskan jika penelitian-penelitian astronomis telah membuktikan bahwa bulan terus-menerus menjauh dari bumi.

Pakar astronomi mengatakan, bulan yang berjarak 300 ribu kilometer dari bumi terus menjauh, di mana pergerakannya 3 sentimeter per tahun.

Gerakan menjauh ini, pada suatu saat nanti akan membawa bulan masuk ke area yang terdampak oleh medan gravitasi matahari. Hal ini, bakal menyebabkan bulan kelak meledak di permukaan matahari. 

Bulan. (Foto: Freepik)

Fenomena tersebut, benar-benar selaras dengan ayat Alquran yang menyatakan:

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

"Dan matahari dan bulan dikumpulkan." (QS Al Qiyamah: 9)

Sementara itu, sebuah hasil penelitian menunjukkan Bulan terbentuk sejak 4,6 juta tahun lalu. Selama masa pembentukannya, Bulan menerima hantaman bertubi-tubi dari meteor dan meteorid.

Dikarenakan suhu Bulan saat itu sangat panas, terjadilah peleburan yang dahsyat di permukaan Bulan sehingga menyebabkan terbentuknya lubang-lubang besar yang dinamakan 'Maria' dan gunung-gunung tinggi dengan kawahnya yang dinamakan 'Craters'. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement