Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Benarkah Bawang Merah Mencegah Kanker? Ini Kata Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:25 WIB
Benarkah Bawang Merah Mencegah Kanker? Ini Kata Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains membahas manfaat bawang merah yang disebut bisa mencegah kanker. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkapkan bawang merah merupakan jenis umbi-umbian. Kerap digunakan untuk bumbu makanan, bawang merah ternyata memiliki banyak khasiat.

Benarkah bawang merah bisa mencegah penyakit kanker? Alquran dan sains menjawabnya dengan jelas.

Info grafis manfaat nyamuk menurut Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّاۤىِٕهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ۗ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاۤءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ࣖ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." (QS Al Baqarah: 61)

Salah satu riwayat hadits menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: "Barang siapa yang memakannya (bawang merah dan bawang putih), maka hendaknya ia menyempurnakan (proses) memasaknya." Aisyah berkata: "Makanan terakhir yang disantap Rasulullah mengandung bawang merah di dalamnya." (HR Abu Dawud)

Dihimpun dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, diungkapkan bahwa hampir mustahil dibantah bahwa bawang merah adalah makanan sekaligus obat. Di beberapa belahan dunia dan fase sejarah, bawang merah dikenal memiliki kelebihan istimewa. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement