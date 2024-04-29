Benarkah Ada Topan Magnetik Mengerikan di Permukaan Matahari? Ini Ungkap Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains kali ini mengungkap topan magnetik mengerikan di permukaan matahari. Matahari telah berusia sekira 5 miliar tahun, diameternya lebih dari 1,33 miliar kilometer, dan keliling lingkarannya 325 kali lebih besar dari planet bumi.

Berat matahari mencapai 332 ribu kali lipat dari bumi, temperatur di bagian tengahnya mencapai 20 juta derajat Celsius, sedangkan pada permukaannya sekira 6.000 derajat Celsius.

Dihimpun dari "Buku Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, disebutkan bahwa matahari memiliki lidah api yang menjulur dari permukaannya.

Api itu menjulur sampai ketinggian 500 ribu km dan terus-menerus memuntahkan energi sekira 168.400 tenaga kuda (horse power) per meter persegi.

Matahari hanya sebuah bintang kecil, tidak termasuk kategori bintang besar. Pada permukaan matahari terdapat topan elektrik serta topan magnetik yang sangat dahsyat.

Persoalan yang membingungkan para ilmuwan adalah fakta bahwa matahari senantiasa memancarkan energi panas yang sama sejak jutaan tahun lalu.

Berdasarkan hal itulah tidak diragukan lagi jika proses pembakaran yang terjadi di dalam tubuh matahari tak seperti yang manusia bayangkan.

Sebagian ilmuwan berpendapat meteorit dan meteor yang berjatuhan di permukaan matahari menggantikan suhu panas matahari yang hilang karena proses penyinaran.

Kemudian proses reproduksi energi matahari merupakan perubahan dari gas hidrogen yang melimpah di tubuhnya, juga dari tubuh bintang-bintang lain yang menjadi gas helium.

Hal itu terjadi melalui serangkaian reaksi nuklir yang kompleks dan menghasilkan energi yang sangat besar dan tidak terbayangkan.