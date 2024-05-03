Sedekah Kok Bikin Kaya? Ternyata Ini Penyebabnya

SEDEKAH kok bisa bikin kaya? Ternyata ini penyebabnya. Sangat penting diketahui semua Muslim supaya lebih giat dan bersemangat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir laman Konsultasi Syariah, Ustadz Dr Muhammad Arifin Baderi menjelaskan bahwa dalam berbagai dalil ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang sedekah dengan balasan di dunia, berupa digantikan dengan harta yang lebih banyak dan baik, disembuhkan dari penyakit, dan lain sebagainya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS Al Baqarah: 261)

Meski demikian, bukan berarti dibenarkan untuk menjadikan balasan di dunia sebagai obsesi atau tujuan utama ketika beramal sedekah. Disebutkan bahwa keutamaan sedekah di dunia berfungsi sebagai motivasi tambahan agar diri makin bersemangat beramal salih.

Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan bahwa kelak pada hari kiamat ada empat orang yang pertama kali dihisab, yakni:

"Seorang lelaki yang Allah lapangkan rezekinya, sehingga ia memiliki seluruh jenis harta kekayaan. Ketika ia didatangkan, segera Allah mengingatkannya perihal berbagai jenis nikmat-Nya di dunia, dan ia pun mengakuinya semua. Selanjutnya Allah bertanya kepadanya: Lalu apakah yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat-Ku itu? Ia menjawab: Tidaklah ada satu jalan pun yang Engkau suka bila aku bersedekah padanya melainkan aku telah menyedekahkan hartaku padanya. Namun Allah menghardik lelaki itu dan berfirman: Engkau berdusta, sejatinya engkau melakukan itu agar dikatakan engkau adalah orang dermawan, dan itu telah engkau dapatkan. Selanjutnya ia diperintahkan untuk diseret terbalik di atas wajahnya, dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka." (HR Muslim)