HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Hukumnya Wudhu Sambil Telanjang, Boleh atau Haram?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |22:11 WIB
Ini Hukumnya Wudhu Sambil Telanjang, Boleh atau Haram?
Ilustrasi hukumnya wudhu sambil telanjang di kamar mandi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUMNYA wudhu sambil telanjang dibahas Okezone Muslim. Ustadz Ammi Nur Baits ST BA mengungkapkan seseorang yang melakukan wudhu sambil telanjang di kamar mandi dan tidak ada seorang pun bersamanya, hukumnya boleh dan wudhunya sah.

"Hanya saja yang lebih afdhol dia tidak melakukan hal itu (wudhu sambil telanjang). Karena melepas pakaian tidak selayaknya dilakukan kecuali dalam keadaan dibutuhkan. Seperti ketika mandi," jelas dai muda asal Yogyakarta tersebut, dikutip dari laman Konsultasi Syariah, Sabtu (11/5/2024).

Wudhu. (Foto: Istimewa/Okezone)

Ia melanjutkan, diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiallahu 'anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang auratnya, kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مما مَلَكَتْ يَمينُكَ

"Jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu."

Orang itu bertanya lagi: Bagaimana jika seorang laki-laki bersama laki-laki yang lain?

Beliau menjawab:

إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ

"Jika engkau mampu agar auratmu tidak dilihat orang lain, lakukanlah!"

Orang itu bertanya lagi: Ketika seseorang itu sendirian?

Beliau menjawab:

فَالله أَحقّ أَنْ يستحيا مِنْهُ

"Allah lebih layak seseorang itu malu kepada-Nya." (HR Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Syekh Al Albani. Disadur dari Fatwa Syabakah Islamiyah nomor 3762) 

1 2
