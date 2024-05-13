Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Indonesia Jadi Negara Nomor 1 dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Dunia

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |16:13 WIB
Indonesia Jadi Negara Nomor 1 dengan Jumlah Masjid Terbanyak di Dunia
Ilustrasi Indonesia menjadi negara dengan jumlah bangunan masjid terbanyak di dunia. (Foto: Instagram @kotasolo_surakarta)
A
A
A

INDONESIA menjadi negara nomor 1 dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Indonesia mengalahkan negara-negara Islam lainnya. 

Bangunan masjid di Indonesia tersebar di berbagai penjuru daerah. Mengingat, Indonesia sempat dinobatkan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sebelum akhirnya direbut Pakistan.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @creativox, terdapat 10 negara dengan bangunan masjid terbanyak di dunia. Masing-masing adalah: 

Masjid Istiqlal. (Foto: Instagram @alivikry)

1. Indonesia

Indonesia menduduki posisi pertama dengan lebih dari 800.000 bangunan masjid di hampir seluruh wilayah Tanah Air.

2. India

Posisi kedua diisi oleh negara India dengan bangunan masjid sekira 400.000 masjid.

3. Bangladesh

Pada posisi ketiga ditempati oleh negara Bangladesh dengan 350.000 bangunan masjid.

4. Arab Saudi

Selanjutnya di tempat keempat ada negara Arab Saudi dengan total 300.000 bangunan masjid.

5. Pakistan

Lalu yang kelima terdapat Pakistan yang menjadi negara dengan jumlah Muslim terbanyak saat ini. Tercatat mereka memiliki sebanyak 110.000 bangunan masjid. 

