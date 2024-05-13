Viral Masjid di Sumbar Tetap Berdiri Kokoh meski Diterjang Banjir Bandang

VIRAL masjid di Sumatera Barat tetap berdiri kokoh meski diterjang banjir bandang. Diketahui bahwa Sumbar dilanda banjir bandang lahar dingin yang menyapu sejumlah bangunan.

Musibah alam banjir bandang di Sumbar ini juga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia karena tidak sempat memyelamatkan diri.

Tapi di tengah banyaknya bangunan yang hancur, viral sebuah masjid tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. Padahal, bangunan lain di sekitarnya sudah hancur dan rata dengan tanah akibat terjangan banjir bandang.

Video viral yang memperlihatkan masjid itu kokoh berdiri diunggah akun @babesumbar dan @abdurrahman. Terlihat banyak batu besar yang membuat bangunan di sekitar hancur akibat derasnya lahar yang mengalir.

"Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar. Batu2 dari Gn Marapi diringi dengan lahar dingin mengalir ke sungai dan meluap di bukik batabuah kec.candung, kab.agam Sumatera Barat, seketika membelah dua di tengahi oleh surau kasiak yang merupakan surau aktif di kampung simpang bukik," jelas keterangan unggahan viral di akun @abdurrahman__313.

Dalam unggahan viral @babesumbar dijelaskan bahwa itu adalah Majid An-Nur yang berlokasi di Simpang Bukik, Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumbar. Terlihat masjid dengan bangunan bertingkat tersebut tetap berdiri kokoh meski terhantam aliran lahar.

BACA JUGA: BMKG Ungkap Penyebab Terjadinya Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat

"Kondisi Surau Kasiak An-Nur yang terdampak bencana galodo di Simpang Bukik, Bukik Batabuah, Kab Agam. Surau ini tetap berdiri kokoh walaupun rumah dan bangunan di sekitar rusak dan hancur akibat banjir bandang (galodo)," ungkap keterangan unggahan viral tersebut.

Dari video viral tersebut terlihat Masjid An-Nur berada di tepi sungai dan aliran lahar Gunung Marapi. Sehingga, sangat memungkinkan bangunan tersebut hancur terhantam bebatuan besar.