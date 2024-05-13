Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Masjid di Sumbar Tetap Berdiri Kokoh meski Diterjang Banjir Bandang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |12:13 WIB
Viral Masjid di Sumbar Tetap Berdiri Kokoh meski Diterjang Banjir Bandang
Viral Masjid An-Nur di Sumbar tetap berdiri kokoh meski diterjang banjir bandang. (Foto: Instagram @babesumbar/@abdurrahman__313)
A
A
A

VIRAL masjid di Sumatera Barat tetap berdiri kokoh meski diterjang banjir bandang. Diketahui bahwa Sumbar dilanda banjir bandang lahar dingin yang menyapu sejumlah bangunan.

Musibah alam banjir bandang di Sumbar ini juga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia karena tidak sempat memyelamatkan diri.

Tapi di tengah banyaknya bangunan yang hancur, viral sebuah masjid tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. Padahal, bangunan lain di sekitarnya sudah hancur dan rata dengan tanah akibat terjangan banjir bandang.

Video viral yang memperlihatkan masjid itu kokoh berdiri diunggah akun @babesumbar dan @abdurrahman. Terlihat banyak batu besar yang membuat bangunan di sekitar hancur akibat derasnya lahar yang mengalir. 

Viral Masjid An-Nur di Sumbar tetap berdiri kokoh meski diterjang banjir bandang. (Foto: Instagram @babesumbar)

"Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar. Batu2 dari Gn Marapi diringi dengan lahar dingin mengalir ke sungai dan meluap di bukik batabuah kec.candung, kab.agam Sumatera Barat, seketika membelah dua di tengahi oleh surau kasiak yang merupakan surau aktif di kampung simpang bukik," jelas keterangan unggahan viral di akun @abdurrahman__313.

Dalam unggahan viral @babesumbar dijelaskan bahwa itu adalah Majid An-Nur yang berlokasi di Simpang Bukik, Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumbar. Terlihat masjid dengan bangunan bertingkat tersebut tetap berdiri kokoh meski terhantam aliran lahar.

"Kondisi Surau Kasiak An-Nur yang terdampak bencana galodo di Simpang Bukik, Bukik Batabuah, Kab Agam. Surau ini tetap berdiri kokoh walaupun rumah dan bangunan di sekitar rusak dan hancur akibat banjir bandang (galodo)," ungkap keterangan unggahan viral tersebut.

Dari video viral tersebut terlihat Masjid An-Nur berada di tepi sungai dan aliran lahar Gunung Marapi. Sehingga, sangat memungkinkan bangunan tersebut hancur terhantam bebatuan besar. 

