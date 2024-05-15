Bacaan Niat Puasa Arafah 2024 Beserta Artinya

BACAAN niat Puasa Arafah 2024 dibahas lengkap Okezone Muslim berikut ini. Menjelang hari raya Idul Adha, umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan mengerjakan ibadah Puasa Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan Puasa Arafah (9 Dzulhijjah).

Dilansir laman Rumaysho, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa fadhilah Puasa Arafah bisa mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

Dalilnya berdasarkan riwayat dari Abu Qotadah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ

Artinya: "Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR Muslim Nomor 1162)

Niat Puasa Arafah

Sebagaimana puasa pada bulan Ramadhan dan puasa sunah lainnya, tata cara melaksanakan Puasa Arafah juga sama. Dimulai dari waktu subuh sampai magrib.

Kemudian adanya niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari hubungan intim (jimak) suami istri, hingga menahan diri dari muntah dengan sengaja.

Berikut ini bacaan niat Puasa Arafah yang dikenal kaum Muslimin di Indonesia:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلهِ تَعَالَ

Arab Latin: Nawaitu souma ghadin 'an ada'i sunnati Arafah lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala."

Adapun niat Puasa Arafah dimulai sejak malam hari. Batasan waktu niat sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi selepas maghrib sudah bisa langsung berniat dalam hati untuk puasa besok.

Apabila belum sempat niat dan bangunnya usai imsak atau subuh, bisa langsung berniat puasa sunah dengan catatan belum makan, minum atau mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa.