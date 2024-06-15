Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Inilah Keutamaan Luar Biasa Puasa Arafah, Sangat Sayang Dilewatkan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |20:22 WIB
Inilah Keutamaan Luar Biasa Puasa Arafah, Sangat Sayang Dilewatkan
Ilustrasi puasa Arafah 9 Dzulhijjah. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUASA Arafah adalah puasa terbaik sepanjang tahun setelah puasa Ramadhan. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda ketika ditanya tentang puasa Arafah:

يفكر السنة الماضية والباقية

"Puasa Arafah menghapus dosa (dua tahun) yakni satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang." (HR Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Info grafis keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. (Foto: Okezone)

Sebuah atsar (perkataan sahabat) dari Sayyidina Hasan menceritakan kepada Malik bin Anas Radhiyallahu anhu berkata:

كان يقال في أيام الشعر لكل يوم ألف ويوم عرفة عشرة آلاف يوم يعني في الفضل

"Dikatakan bahwa setiap hari di 10 hari pertama Dzulhijjah bernilai 1.000 hari, sedangkan hari Arafah bernilai 10.000 hari, yakni dalam keutamaannya. (Riwayat dari Al Baihaqi dan Al Ashbahani)

Imam Al Hakim mengatakan bahwa atsar tersebut dari musnad-musnad yang menyebutkan sanadnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. 

Halaman:
1 2
