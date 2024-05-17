Advertisement
HOME MUSLIM HAJI

Hidup Sebatang Kara, Kakek Penghuni Gubuk Tua Bisa Naik Haji

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |02:35 WIB
Hidup Sebatang Kara, Kakek Penghuni Gubuk Tua Bisa Naik Haji
Kakek Abdul Hari pergi haji (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Seorang kakek berumur 85 tahun asal Pasuruan Jawa Timur akan menjadi tamu Allah pada musim haji tahun ini.

Pria bernama Abdul Hari itu tinggal sebatang kara di gubuk tua yang sudah reot. Istrinya sudah lama meninggal, dan ia tidak memiliki keturunan.

Namun, kondisi itu tidak menghalangi niatnya untuk menjalankan ibadah haji. Abdul pun mendaftarkan diri sejak 2018 dengan uang yang sengaja ia sisihkan.

Abdul mengatakan, dirinya hanya menjalani hidup dengan ikhlas sambil terus berdoa kepada Tuhan. Ia juga selalu berzikir selepas solat lima waktu, seraya meminta agar bisa bertamu ke Mekkah. Diketahui, Abdul tergabung dalam kloter 32 dan akan berangkat haji pada 18 Mei 2024.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Haji 2024 Info Haji 2024 Haji
Telusuri berita muslim lainnya
