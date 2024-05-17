Hidup Sebatang Kara, Kakek Penghuni Gubuk Tua Bisa Naik Haji

JAKARTA - Seorang kakek berumur 85 tahun asal Pasuruan Jawa Timur akan menjadi tamu Allah pada musim haji tahun ini.

Pria bernama Abdul Hari itu tinggal sebatang kara di gubuk tua yang sudah reot. Istrinya sudah lama meninggal, dan ia tidak memiliki keturunan.

Namun, kondisi itu tidak menghalangi niatnya untuk menjalankan ibadah haji. Abdul pun mendaftarkan diri sejak 2018 dengan uang yang sengaja ia sisihkan.

Abdul mengatakan, dirinya hanya menjalani hidup dengan ikhlas sambil terus berdoa kepada Tuhan. Ia juga selalu berzikir selepas solat lima waktu, seraya meminta agar bisa bertamu ke Mekkah. Diketahui, Abdul tergabung dalam kloter 32 dan akan berangkat haji pada 18 Mei 2024.