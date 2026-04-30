Daftar Negara yang Warganya Tak Perlu Antre untuk Naik Haji, Ada Tetangga Indonesia

JAKARTA - Ibadah haji merupakan impian setiap Muslim, namun bagi warga Indonesia, impian tersebut sering kali harus dibarengi dengan kesabaran ekstra akibat antrean yang bisa mencapai puluhan tahun. Namun, di tengah fenomena antrean panjang atau "long queue" tersebut, ternyata terdapat beberapa negara di dunia—termasuk negara tetangga Indonesia—yang warganya dapat berangkat ke Tanah Suci hampir tanpa harus mengantre bertahun-tahun.

Perbedaan masa tunggu ini umumnya dipengaruhi oleh rasio jumlah penduduk Muslim terhadap kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, serta sistem pendaftaran yang diterapkan oleh otoritas haji di masing-masing negara. Berikut adalah daftar negara yang memiliki privilese keberangkatan haji relatif cepat atau bahkan tanpa antrean panjang.

1. Filipina

Filipina menjadi salah satu contoh unik di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi sering kali lebih besar dibandingkan jumlah warga Muslim yang mendaftar setiap tahunnya. Berdasarkan laporan dari berbagai otoritas haji internasional, warga Muslim di Filipina—terutama di wilayah Bangsamoro—umumnya dapat langsung berangkat pada tahun yang sama saat mereka mendaftar, selama persyaratan administratif dan finansial terpenuhi. Hal ini kontras dengan Indonesia yang memiliki antrean rata-rata 26 hingga 27 tahun pada 2026 ini.

2. Brunei Darussalam

Brunei merupakan tetangga Indonesia lainnya yang dikenal memiliki masa tunggu haji sangat singkat. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 400 ribu jiwa dan persentase Muslim yang tinggi, Brunei mendapatkan kuota sekitar 1.000 jemaah per tahun. Skala populasi yang kecil dikombinasikan dengan manajemen haji yang sangat efisien membuat warga Brunei tidak perlu menunggu hingga berpuluh-puluh tahun. Sering kali, masa tunggu di Brunei hanya berkisar 1 hingga 2 tahun, atau bahkan bisa langsung berangkat jika kuota tahun berjalan belum terpenuhi.

3. Timor Leste

Negara tetangga yang baru merdeka ini masuk ke dalam daftar negara yang dilayani melalui platform Nusuk Hajj. Karena populasi Muslim di Timor Leste tergolong sangat kecil, pendaftaran haji di sana tidak menggunakan sistem antrean nasional yang masif. Warga Muslim di sana dapat melakukan registrasi langsung melalui portal resmi Nusuk yang disediakan Arab Saudi untuk negara-negara dengan populasi Muslim minoritas.