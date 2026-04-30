Hukum Mencium Hajar Aswad bagi Perempuan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |16:09 WIB
JAKARTA – Mencium Hajar Aswad merupakan salah satu amalan yang didambakan oleh setiap jemaah haji yang beribadah di Tanah Suci. Batu hitam yang terletak di sudut tenggara Ka’bah ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam.

Namun, bagi jemaah perempuan, keinginan mencium Hajar Aswad sering kali terkendala oleh kerumunan yang sangat padat dan risiko fisik. Oleh karena itu, memahami hukum dan prioritas dalam ibadah menjadi kunci agar kesucian ibadah tetap terjaga tanpa mengabaikan keselamatan diri.

Berikut adalah tinjauan hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan menurut pandangan organisasi Islam besar di Indonesia:

Hukum Mencium Hajar Aswad

Secara umum, mencium Hajar Aswad adalah sunnah, mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab RA:

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Inni la’alamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa’u, wa lau la anni ra’aitu Rasulullahi shallallahu ‘alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuka.

Artinya: "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak bisa memberi mudarat maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Bagi jemaah perempuan, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah jika keadaan memungkinkan (sepi). Namun, jika kondisi sangat ramai dan berisiko terjadinya persinggungan fisik dengan laki-laki yang bukan mahram (ikhtilat), maka hukumnya berubah menjadi makruh atau bahkan haram.

Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama menekankan kaidah fikih bahwa menjauhi kerusakan (mudharat) harus didahulukan daripada mencari keutamaan. Jika kondisi berdesakan, jemaah perempuan cukup melakukan isyarah (melambaikan tangan) dan mencium telapak tangan dari jauh.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Muhammadiyah yang menekankan bahwa ibadah haji harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh ketertiban. Berdasarkan prinsip maslahah (kemaslahatan), jemaah perempuan dianjurkan untuk tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad jika harus saling sikut atau berdesakan di tengah kerumunan jemaah laki-laki.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/398/3215646//dapur_ahlazat_di_wilayah_misfalah-x6fU_large.jpeg
Cegah Keracunan, PPIH Wajibkan Test Food Ketat untuk Katering Haji di Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/16/3215625//ilustrasi-97r6_large.jpg
Daftar Aplikasi yang Perlu Diunduh Sebelum Berangkat Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/398/3215628//ilustrasi-Ruv2_large.jpg
Daftar Negara yang Warganya Tak Perlu Antre untuk Naik Haji, Ada Tetangga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/398/3215229//ilustrasi-Cw7I_large.jpg
Daftar Larangan Jamaah Haji yang Wajib Dipatuhi selama di Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/398/3215025//ilustrasi-0zXU_large.jpg
Rukun Haji Sesuai Syariat Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/398/3214982//ilustrasi-8gay_large.jpg
Cara cepat Menghubungi Petugas Haji Indonesia Jika Terpisah dari Rombongan
