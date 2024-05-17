Saat Abu Nawas Berani Banget Nyuruh Baginda Raja Jadi Pengemis

ABU Nawas suatu hari rumahnya tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit.

"Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas heran, seperti dilansir kanal YouTube Juha Official, Jumat (17/5/2024).

"Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silakan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana.

Singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apalagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas.

Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja.

"Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali.

"Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas ada saudagar kaya yang kikir, jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan.

"Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan.

"Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan. Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja.

"Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas.

Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat, padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja.

Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja.

Tiga hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap Baginda Raja.

"Bagaimana Abu Nawas, apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja.

"Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas.

"Bagus, beri tahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja.

"Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timpal Abu Nawas.

"Apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran.

"Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis, lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," papar Abu Nawas memberi tahu.

"Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja.

"Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas.