Awan Cumulonimbus Bisa Timbulkan Puting Beliung hingga Hujan Es, Alquran dan Sains Jelaskan Penyebabnya

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta menarik dari fenomena alam awan cumulonimbus. Dijelaskan bahwa awan cumulonimbus punya efek mengerikan terhadap cuaca. Wujudnya sendiri terdiri dari tetes-tetes air pada bagian bawah dan tetes-tetes salju (kristal-kristal es) pada bagian atas.

Dihimpun dari buku "Miracles of Alquran and As-Sunnah", diterangkan bahwa karakteristik awan cumulonimbus mirip seperti digambarkan dalam salah satu ayat Alquran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاۤءُۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۗ

"Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." (Quran Surat An-Nur Ayat 43)

Awan cumulonimbus merupakan awan tebal vertikal yang menjulang tinggi, padat, dan mirip gunung atau menara. Bagian pucuk awan ini berserabut, tampak berjalur-jalur dan hampir rata, melebar mirip bentuk landasan yang disebut anvil head (anvil top).

Awan ini terlibat langsung dalam badai petir dan cuaca ekstrem lainnya. Ia terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan cumulonimbus bisa terbentuk sendiri, secara berkelompok, atau di sepanjang front dingin di garis squall.