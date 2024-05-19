Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Saat Abu Nawas Gampang Banget Selesaikan Ibu-Ibu Rebutan Bayi

Hantoro , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |04:20 WIB
Saat Abu Nawas Gampang Banget Selesaikan Ibu-Ibu Rebutan Bayi
Ilustrasi Abu Nawas selesaikan masalah ibu-ibu rebutan bayi. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas selalu diminta bantuan Baginda Raja untuk memecahkan kebuntuan suatu masalah. Ketika itu Raja dihadapkan dengan dua ibu-ibu yang sedang rebutan bayi. Kedua ibu tersebut saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya.

Hakim menyerah tidak bisa memutuskan perkara ibu-ibu rebutan bayi tersebut. Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan dua ibu tersebut ada yang mau mengalah, tapi harapan itu nihil.

Akhirnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya. Ia menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya.

Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas.

Lalu Abu Nawas berujar, "Sebelum saya mengambil tindakan atas perkara ini, apakah salah satu dari ibu bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?"

"Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak seperti dilansir nu.or.id.

"Baiklah, kalau kalian tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas dengan algojo yang sudah melaksanakan tugas. 

Halaman:
1 2
